Choć Patryk Grudowicz i Patrycja Ronkowska mieli krótką przerwę, teraz znów są parą. Tuż po tym jak Patryk wygrał 6. edycję "Top Model", związał się właśnie z Patrycją, którą poznał na domówce po sesji zdjęciowej dla Szlachetnej Paczki. Para była ze sobą przez parę miesięcy, ale potem się rozstała. Patryk poznał Weronikę, blogerkę z Islandii.

Weronika, była dziewczyna Patryka.

Jednak ten związek szybko się rozpadł, a Patryk Grudowicz wrócił do Patrycji. Pojechali na romantyczne wakacje na Majorkę i miłość kwitnie aż do tej pory! 13 listopada para obchodziła pierwszą rocznicę związku (mimo pewnej przerwy). Co napisała wtedy Patrycja?

