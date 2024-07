Patrycja Pająk dała się poznać w show-biznesie przy okazji afery ze sztucznymi piersiami w roli głównej. Teraz postanowiła udowodnić, że potrafi coś więcej niż tylko "bywać" i "szokować", i wrzuciła na YouTube dawno zapowiadaną piosenkę. Co prawda nie jest to wyczekiwany przez internautów cover Lany Del Rey, bo na ten - jak zapewnia Patrycja - "trzeba będzie poczekać", ale na pocieszenie wybrała piosenkę Izy Lach "No ordinary affair".

Szczerze mówiąc spodziewaliśmy się kompromitacji, a tymczasem... posłuchajcie sami jak śpiewa Pająk. Zaskoczeni?

