Krzysztof Ibisz doczekał się własnego programu. Od 4 stycznia w stacji Polsat News pojawi się weekendowe pasmo "Nowy dzień". Od miesiąca prezenter przygotowuje się do odcinków na żywo. Magazyn "Flesz" dowiedział się, że prezenter pieczołowicie dzwoni do znajomych gwiazd i polityków z nadzieją na zaproszenie ich do programu.

W nowej pracy Ibisza wspiera ukochana Patrycja Madejska. Para podobno planuje w 2014 roku zamieszkać ze sobą.

- Patrycja mnie mocno wspiera i trzyma kciuki za powodzenie programu. To szczęście mieć taką kobietę u boku - mówi "Fleszowi" Krzysztof.

Zakochani są razem od dwóch lat. A czym na co dzień zajmuje się Patrycja? Okazuje się, że wbrew poprzednim doniesieniom tabloidów, Madejska nie jest sprzedawczynią, a menadżerką luksusowego domu handlowego VitkAc, w którym swoje salony mają takie marki jak Louis Vuitton, Saint Laurent, Diesel czy Bottega Venetta.

