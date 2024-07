Mamy kolejną wschodzącą gwiazdę światowego modelingu! Wrześniowy numer portugalskiej edycji Vogue’a należy do Patrycji Gardygajło. To już jej czwarta okładka do kolekcji. Wcześniej pojawiła się w Allure Korea, Tango i D.

22-latka zaczęła swoją karierę w 2007 roku i do tej pory wzięła udział w pokazach m. in. Moschino, Miu Miu, Diane von Furstenberg, Tess Giberson, Cynthia Rowley, Just Cavalli, Dolce & Gabbana. Wzięła udział w licznych sesjach czołowych magazynów mody i kampaniach Jil Sander, Moschino, Blugirl, La Martina, Toy G, La Mania.

Autorem zdjęcia z okładki Vogue Portugal i sesji z piękną Polką w roli głównej jest nasza kolejna duma narodowa, Marcin Tyszka. Na zdjęciach zachwyca nas zarówno uroda Patrycji, jak i genialna stylizacja. Ołówkowa spódnica z pawich piór w połączeniu z przeźroczystą bluzką i masywną biżuterią dają efekt przepychu w wyrafinowanym, francuskim stylu. Bogactwo form i faktur idealnie współgra z makijażem i fryzurą w stylu Fridy Kahlo.



Jak podoba się wam okładka z polska modelką?

