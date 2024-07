Prawdziwe imię i nazwisko: Patricia "Trish" Tshilanda Kazadi

Data urodzenia: 17 marca 1988 r.

Znak zodiaku: Ryby

Zawód: aktorka, piosenkarka, tancerka



Patricia Kazadi pochodzi z polsko-kongijskiej rodziny. W dzieciństwie występowała z zespołem Tintilo, a jako nastolatka należała do grupy tanecznej Volt.

Patricia znana jest z seriali: "Egzamin z życia", "Londyńczycy" czy "Na Wspólnej". Pracuje też jako reporter stacji TVN Warszawa.

W 2010 roku, pod pseudonimem Trish, Patricia Kazadi nagrała dwa single "On tonite" i "Be without you"