Jesienią najmodniejsze były czerwone dżinsy, wiosną hitem są spodnie w pastelowych odcieniach wszystkich możliwych kolorów. Nie jest ważne, czy są to dżinsy, materiałowe rurki, rybaczki, czy szorty ważne by były w słodkich, cukierkowych odcieniach. Ten trend pokochały już gwiazdy, które noszą je zarówno na co dzień jak i na imprezy z czerwonym dywanem (!)

Spodnie tego typu świetnie pasować będą do dziewczęcych stylizacji zarówno wiosną jak i latem. Jednak jeśli chcecie pastelowym ubraniom, dodać rockowego pazura można je połączyć ze skórzaną ramoneską bądź szpilkami, czy balerinkami z ćwiekami.

Pamiętaj, że pastelowe spodnie będą pasować do wielu stylizacji. Łatwo połączysz je z ubraniami, które już masz w swojej szafie. Pastele świetnie współgrają ze wzorzystymi materiałami, a nawet neonowymi odcieniami. W końcu w modzie jest mieszanie wzorów, kolorów i materiałów. Zaszalej więc z pastelowymi ciuchami.

„Pastelowy” shopping znajdziecie w najnowszym 8. numerze magazynu FLESZ!

jm