Koniec karnawału już tuż-tuż! Czy na pewno wykorzystałaś go w 100 procentach? Jeśli nie - nic straconego! Aby poczuć zew zabawy, zrób sobie makijaż, którego nie zrobiłabyś na co dzień. Co powiesz na inspirację zeszłymi dekadami? Dziś proponujemy szalone lata 70.!

Sprawdź, jak zrobić makijaż Party Make Up.

Uwielbiam odwołania do poprzednich dekad w modzie i w makijażu. Zabawa konwencją i łączenie elementów charakterystycznych dla trendów sprzed lat przynosi zaskakująco nowoczesne efekty. Kolorowe kreski na powiekach to inspiracja makijażem dzieci kwiatów. Gdyby tylko dziewczyny w latach 70. miały dostęp do takich kosmetyków, jak Max Factor Masterpiece Liner! Jego końcówka pozwoli narysować zarówno cienkie, jak i grube kreski, a nowa gama kolorystyczna zachwyca modnymi kolorami – od turkusu po butelkową zieleń. Zamiast mocno wytuszowanych rzęs, które wiodły prym w latach 70., postawiłam na maskarę False Lash Epic, która podkreśla rzęsy, ale ich nie skleja. Jej precyzyjna szczoteczka dociera do najkrótszych rzęs i daje efekt elegancko podkreślonego oka. Usta ombre’ były popularne pod koniec poprzedniego stulecia, wróciły w mniej kontrastowej wersji kilka sezonów temu i wciąż są supermodne. Aby osiągnąć efekt przenikających się kolorów, wybierz dwa wyraźnie różniące się od siebie odcienie i zmieszaj je na powierzchni ust. Metaliczne wykończenie trwałych pomadek Lipfinity nada całości wieczorowego charakteru!" – mówi Eryka Sokólska, Oficjalna Makijażystka Max Factor i Cajmel.

Cajmel w elektryzującym makijażu Eryki Sokólskiej Party Make Up:

Podoba ci się makijaż Cajmel? Chciałabyś osiągnąć taki efekt? Poniżej kosmetyki do makijażu Party Make Up:

Max Factor, Creme Puff Blush, 44,99 zł

Max Factor, Miracle Liquid Illusion Foundation, 64,99 zł

Max Factor, Miracle Touch, 64,99 zł

Max Factor, Lipfinity Lip Colour, 44.99 zł

Max Factor, Masterpiece Liner 56,99 zł

Max Factor, Masterpiec Nude Pallette, 81,99 zł

Max Factor, False Lash Epic Mascara 59,99 zł

Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Ostateczną cenę ustala sprzedawca w punkcie sprzedaży.

Więcej pomysłów na makijaże znajdziesz na kanale Youtube Max Factor Polska.

