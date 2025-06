Wojtek Gola to polski przedsiębiorca, influencer i celebryta. Współzałożyciel i współwłaściciel federacji Fame MMA, a niegdyś uczestnik "Warsaw Shore". Od dłuższego czasu uwagę fanów przykuwają jednak nie tylko jego działania zawodowe, ale w szczególności związek ze sporo młodszą Sofi. Ona sama również zyskała na popularności i chętnie dzieli się z odbiorcami najciekawszymi wzmiankami z życia. Tym razem zaskoczyła wszystkich.

Kim jest Sofi?

Sofi to użytkowniczka Instagrama o nazwie „sofisivokha”, znana przede wszystkim jako partnerka Wojtka Goli. Para od dłuższego czasu pozostaje w centrum uwagi obserwatorów mediów społecznościowych. Sporo skrajnych emocji budził początkowo fakt, że dziewczyna jest o 15 lat młodsza od ukochanego. Oni jednak sukcesywnie udowadniają, że połączyła ich prawdziwa miłość.

Grono sympatyków samej Sofi stale się powiększa, a ona ochoczo realizuje na swoim Instagramie kampanie reklamowe, pokazuje kadry z wyjazdów czy romantyczne ujęcia z ukochanym. Tym razem odsłoniła brzuch i przekazała wieści.

Partnerka Wojtka Goli niecierpliwie na to czekała

W relacji opublikowanej na Instagramie, Sofi zamieściła krótką, lecz znaczącą wiadomość. Odsłaniając zgrabny brzuch, ogłosiła:

Kolczyk wrócił

Sofi dumnie zaprezentowała przyozdobiony kolczykiem pępek, dając jasno do zrozumienia, że czekała na ten moment. Co ciekawe, to nie jedyna zmiana w życiu młodej influencerki, bowiem niedawno relacjonowała na YouTube, że poddała się operacji powiększenia piersi.

Sofi i Wojtek Gola – medialna para w centrum uwagi

Związek Sofi Sivokha i Wojtka Goli od dawna budzi zainteresowanie mediów i internautów. Każdy gest, zdjęcie czy relacja partnerki Wojtka Goli przyciąga uwagę, a ich wspólne życie stało się tematem licznych publikacji w sieci. Oni jednak podkreślają, że łączy ich wyjątkowa i prawdziwa miłość. Zdecydowali się nawet na pieska, a niedawno przenieśli się z apartamentu na ul. Złotej w Warszawie do świeżo wyremontowanego domu.

Tam też z pewnością mogą odetchnąć po zawirowaniach, które dotknęły Wojtka Golę na początku marca tego roku. Wraz z kilkoma innymi osobami znanymi ze świata Internetu, został bowiem zatrzymany przez CBŚP. Szybko jednak wrócił do domu, gdzie czekała na niego ukochana, która w chwili jego aresztowania była poddawana operacji.

Partnerka Wojtka Goli odsłoniła brzuch i przekazała wieści, fot. Instagram/sofisivokha

