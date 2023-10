Magdalena Narożna z "Pięknych i Młodych" jest obecnie jedną z największych gwiazd muzyki disco-polo. W 2019 roku wokalistka zdecydowała się na rozwód z Dawidem Narożnym, który odbił się w mediach głośnych echem. Już od jakiegoś czasu gwiazda spotyka się z nowym partnerem, Krzysztofem i widać, że rozkwita u jego boku. Na ostatnich zdjęciach z wakacji para wyglądała na bardzo szczęśliwą, a wokalistka w pełni akceptuje swoje ciało i umieszcza w mediach społecznościowych mnóstwo rozbieranych zdjęć, a niektóre z nich odsłaniają naprawdę sporo! Party.pl spotkało Magdę Narożną na planie programu „Jaka to melodia?” i nasza redaktorka zapytała wokalistkę czy jej partner nie jest zazdrosny o odważne zdjęcia na Instagramie!

Gdyby był zazdrosny to nie pozwoliłby mi wstawić takiego zdjęcia, a nawet by mi go nie zrobił! - wyznała szczerze Magdalena Narożna.