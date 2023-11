1 z 4

Nie będzie już zwariowaną Mariolką czy nierozgarniętym Kryspinem. Kilka miesięcy temu Igor Kwiatkowski (40) postanowił spróbować nowych rzeczy. Odszedł z kabaretu Paranienormalni, którego był współtwórcą i w którym występował przez 13 lat, i rozpoczął nowy etap swojej działalności artystycznej. Potrzebował odmiany, ale jednocześnie nie chciał rezygnować z tego, co kocha. Teraz na scenie występuje solo, a oprócz tego sprawdza też swoje umiejętności w nowym show Telewizji Polsat „Śpiewajmy Razem. All Together Now”.

– Moją rolą w programie jest bycie gospodarzem, który przyprawia wszystko szczyptą humoru. Nie żartuję jednak z uczestników. Oni mają wielkie marzenia, które chcą spełnić, tak samo jak ja przed laty chciałem spełnić swoje pragnienia – mówi Igor.

Komik z duszą muzyka

Już jako dziecko zaplanował, że w przyszłości zostanie artystą – muzykiem albo aktorem. I trochę tych marzeń udało mu się zrealizować. Najpierw spełniał się jako muzyk – gdy był nastolatkiem, grał w zespole na perkusji i pisał teksty piosenek. Ale oprócz tego, że uwielbiał oglądać koncerty swoich muzycznych idoli, pochłaniał też sitcomy i występy najlepszych artystów kabaretowych. Już wtedy bowiem odkrył w sobie talent aktorski i parodystyczny, a jego energia i ekspresja pchały go na scenę. Uwielbiał wymyślać coraz to nowe postacie i jak mało kto potrafił sprawić, że stawały się osobnymi bytami. Stworzeni przez niego bohaterowie – Mariolka, Balcerzak czy Kryspin – dzisiaj są już postaciami kultowymi. A wiele fragmentów napisanych przez Igora monologów weszło do potocznego języka, jak choćby:

„Jestem zakręcona jak muszla po ogórkach”, „Hej, dziewczyny, tipsy w górę!” czy „Ostatnio jak uciekałam przed psami, to tak spieprzałam, że mi foto-radar zdjęcie zrobił!”.

Zanim jednak Kwiatkowski został artystą kabaretowym i wykreował role, które dziś zna cała Polska, przez lata szukał swojej drogi na estradę. Choć bowiem Igor już od najmłodszych lat miał sprecyzowane plany na przyszłość, to kiedy przyszedł moment, gdy musiał wybrać zawód, zaczął się wahać. Powód? Nie do końca wierzył, że może mu się udać sięgnąć po swoje marzenia. Efekt był taki, że imał się różnych zajęć – pracował jako kucharz, sprzedawca oraz didżej radiowy. Dopiero udział w telewizyjnym show „Debiut”, w którym zajął drugie miejsce, a potem występ w serialu „Samo życie” popchnął go na scenę i dał motywację do działania!