Papież Leon XIV został wybrany na Stolicę Piotrową w 2025 roku, kontynuując misję Kościoła katolickiego po ustąpieniu papieża Franciszka. Znany z otwartości na nowoczesne formy komunikacji, od początku pontyfikatu zaznaczył swoją obecność również w mediach społecznościowych.

Papież Leon XIV publikuje pierwszy post na Instagramie

W dniu 13 maja 2025 roku Papież Leo XIV oficjalnie przejął kontrolę nad kontami społecznościowymi Watykanu, publikując swój pierwszy post na platformie Instagram. Jego przesłanie było proste, ale znaczące – brzmiało: „Pokój z wami wszystkimi!”, co nawiązuje bezpośrednio do jego pierwszego wystąpienia jako papieża. Post natychmiast przyciągnął uwagę setek tysięcy wiernych, komentujących i udostępniających wiadomość w duchu jedności i pokoju.

Dziedziczenie kont społecznościowych po papieżu Franciszku

Papież Leon XIV odziedziczył oficjalne konta społecznościowe po swoim poprzedniku, papieżu Franciszku, który był pierwszym papieżem aktywnie korzystającym z mediów społecznościowych. Watykańskie Biuro Prasowe potwierdziło, że konta, takie jak @Pontifex na różnych platformach, są przekazywane z jednego pontyfikatu na kolejny, ale zawartość publikowana przez poprzedników zostaje zachowana jako archiwum. Dzięki temu nowy papież może kontynuować cyfrową obecność Kościoła bez kasowania wcześniejszych wiadomości.

Historia konta @Pontifex i jego znaczenie

Konto @Pontifex zostało utworzone za pontyfikatu Benedykta XVI w grudniu 2012 roku. Stało się symbolem cyfrowej ewolucji Kościoła Katolickiego i środkiem komunikacji papieży z wiernymi na całym świecie. Za czasów papieża Franciszka konto to stało się wyjątkowo aktywne, regularnie dostarczając modlitwy, refleksje duchowe i wezwania do solidarności. Przejmując to dziedzictwo, papież Leo XIV kontynuuje tę tradycję, pokazując otwartość na nowe technologie i chęć dialogu z globalną wspólnotą wiernych.

Nowa era komunikacji Watykanu

Publikacja pierwszego posta przez papieża Leona XIV na Instagramie to nie tylko symboliczny gest, ale też krok w stronę nowoczesnej formy duszpasterstwa. Watykan jasno daje do zrozumienia, że obecność w mediach społecznościowych jest istotnym narzędziem ewangelizacji i budowania wspólnoty. Słowa „Pokój z wami wszystkimi!” mogą być pierwszym z wielu komunikatów nowego papieża, który – podobnie jak jego poprzednicy – zamierza wykorzystać siłę internetu do szerzenia przesłania pokoju, nadziei i miłości.

