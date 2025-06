Papież Leon XIV, czyli Robert Francis Prevost, pełniący swój urząd od półtora miesiąca, został niespodziewanie powiązany z jedną z największych gwiazd muzyki pop – Madonną. Według śledztwa genealogicznego przeprowadzonego na zlecenie "The New York Times" przez instytucje American Ancestors oraz Cuban Genealogy Club, duchowny i artystka są kuzynami dziewiątego stopnia.

Kim był wspólny przodek papieża i Madonny?

Wyniki badań ujawniły, że papież Leon XIV i Madonna mają wspólnego przodka – był nim Louis Boucher de Grandpré, Kanadyjczyk urodzony około 1590 roku. To właśnie od niego, przez kolejne pokolenia, rozgałęziło się drzewo genealogiczne, które połączyło głowę Kościoła katolickiego z ikoną popkultury.

Reakcja Madonny na szokującą informację

Informacje o rodzinnych powiązaniach z papieżem dotarły do Madonny, która nie zwlekała z komentarzem. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie z ojcem, podpisując je słowami:

Silvio! Jesteśmy spokrewnieni z papieżem! Pozuj!

Wpis był oczywistym nawiązaniem do frazy „Strike a pose” z jej hitu „Vogue” z 1990 roku.

Inni celebryci spokrewnieni z papieżem Leonem XIV

To jednak nie koniec zaskoczeń. Redakcja "The New York Times" ustaliła, że papież Leon XIV poprzez wspólnego przodka jest również dalekim krewnym innych znanych postaci, m.in.: piosenkarza Justina Biebera, byłej sekretarz stanu USA Hilary Clinton, aktorki Angeliny Jolie oraz byłych premierów Kanady – Justina Trudeau i Pierre’a Trudeau. To pokazuje, jak rozgałęzione i zaskakujące może być drzewo genealogiczne jednej osoby.

Cienie przeszłości – niewolnictwo w historii rodu papieża

Wyniki badań genealogicznych rzuciły również światło na bolesne aspekty historii rodziny papieża Leona XIV. Ustalono, że miał on afroamerykańskich przodków. Ośmioro jego przodków było właścicielami niewolników, z których większość miała czarne pochodzenie. Jedna z jego przodkiń – matczyna praprapraprababka Marie Jeanne – została zniewolona przez François Lemelle’a, z którym miała co najmniej sześcioro dzieci.

Prapraprapradziadek papieża, Charles Louis Boucher de Grandpré, był dowódcą sił milicji w Luizjanie podczas amerykańskiej rewolucji. Inny z przodków, Antonio José de Sucre, walczył ramię w ramię z Simónem Bolívarem w Ameryce Łacińskiej przeciwko hiszpańskiej kolonizacji.

Papież Leon XIV jest spokrewniony z Madonną, fot. Instagram/madonna

