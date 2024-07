W rosyjskim Vogue’u ukazała się ciekawa sesja zdjęciowa „Miss Hooligan” z Marique Schimmel w roli głównej. Oprócz modelki rolę pierwszoplanową odgrywa tam również biżuteria.

Claire Dhelens, która stylizowała zdjęcia postarała się o akcesoria od największych projektantów na świecie. Doskonale zestawiła je ze sobą tworząc mini przewodnik po tym jak w tym sezonie nosić i zestawiać ze sobą biżuterię.

Zasada im więcej tym lepiej wciąż obowiązuje i jak widać nie jest to wcale rażące. Bransoletki, zegarki, pierścionki a do tego naszyjniki tworzą modną, rockową całość. Jeśli jeszcze w waszej kolekcji nie znalazły się krzyże, to do dzieła, bo one zostaną z nami jeszcze przez jakiś czas.

Nie bójcie się również zakładać kilku naszyjników na raz, połączenie krótkiego z długim wisiorkiem odświeży każdą stylizację nadając jej trendy looku. Podobnie jest z pierścionkami. Noszenie kilku na raz nie jest już faux pas, a jednym z najgorętszych hitów wiosny i lata.

Pamiętajcie, że właśnie akcesoriami najłatwiej zmienicie wygląd starych ubrań. Życzymy miłej zabawy z łączeniem dodatków!

jm