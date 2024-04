Dziennikarze "Superwizjera" postanowili dowiedzieć się jak aktualnie wygląda sytuacja Stuarta B., kilka miesięcy po wybuchu afery Pandora Gate. Stuu nie chciał rozmawiać z dziennikarzami, jednak zrobiła to za niego jego matka:

Była ta rozprawa i teraz czekamy na wynik, a później będziemy się odwoływać, najwyżej.

Pandora Gate. Matka Stuu o ekstradycji syna

Jesienią 2023 roku wybuchła najgłośniejsza afera w historii polskiego internetu Pandora Gate, której główną postacią został Stuart B. znany w sieci jako "Stuu". Przedstawiono dowody, że nawiązywał kontakty z nieletnią fanką a także miał wysyłać do niej erotyczne wiadomości. Youtuberowi zostały postawione zarzuty, zgoda na areszt a także wydano za nim list gończy. Stuu wciąż jednak przebywa na terenie Wielkiej Brytanii, ponieważ wciąż nie została wydana decyzja o jego ekstradycji do Polski. Dziennikarze "Superwizjera" postanowili zobaczyć, jak aktualnie wygląda sytuacja Stuu i udali się do jego miejsca zamieszkania w Luton. Youtuber jednak nie chciał rozmawiać z dziennikarzami, a widzowie "Superwizjera" usłyszeli jak mówi:

Mama, chodź tu, nie chcę rozmawiać. Dziękuję. Mam dzwonić na policję, że nachodzicie mnie w moim własnym domu? Jakbym chciał rozmawiać, to bym się do kogoś odezwał. Dziękuję. Jakbym chciał powiedzieć, to bym już powiedział. Jak będzie czas na to, to powiem. Mama, chodź tutaj

Matka Stuarta B. jednak zdecydowała się porozmawiać z dziennikarzami "Superwizjera" i opowiedziała o aktualnej sytuacji Stuu po wybuchu Pandora Gate:

Oni sobie życzą w Polsce, żeby to było na hura, a tutaj jest procedura. W Anglii nie ma tak, że kogoś wysyłają na łeb, na szyję, nie sprawdzając, co się dzieje, o co chodzi. A więc była ta rozprawa i teraz czekamy na wynik, a później będziemy się odwoływać, najwyżej. I dopiero jak dostaniemy decyzję, że może tu zostać, to będziemy tam załatwiali wszystko po kolei

Kilka miesięcy przed wybuchem Pandora Gate, Stuu wycofał się z działalności medialnej. Z tego, co przekazano na jego temat, rzekomym powodem miał być m. in. zły stan zdrowia matki. Matka Stuarta B. udzieliła również informacja na temat swojego stanu zdrowia.

Finansowo jesteśmy totalnie do tyłu, bo moje zdrowie się trochę popsuło i nie mamy finansów na leczenie prywatne. Ale mamy nadzieję, że to się wszystko jakoś wyjaśni. Wszystko jest powykręcane

