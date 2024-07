Agnieszka Szulim uwielbia bawić się modą - chętnie eksperymentuje z najświeższymi trendami. Nie wiedzieliśmy jednak, że jest taką trendsetterką!

Wszyscy pamiętamy jej stylizację z imprezy Fruits & Wine, na którą założyła oryginalne, srebrne buty w gwiazdki. Pochodziły one z ostatniej kolekcji Saint Laurent. Agnieszka zapłaciła za nie - bagatela - 5800 zł!

Znacznie później, bo zaledwie kilka dni temu w podobnych butach pokazała się... Alexa Chung! Znana fashionistka przybyła do Nowego Jorku promować swoją nową kolekcję stworzoną we współpracy z AG Jeans. Alexa miała na sobie dżinsowy kombinezon AG Adriano Goldschmied x Alexa Chung oraz metaliczne botki z gwiazdkami. Choć marka i cena butów różnią się (model Alexy pochodzi z kolekcji Tommy'ego Hilfigera, cena: ok. 2235 zł), to sam fason i wzór jest bardzo zbliżony do butów Agnieszki! Ale tym razem Agnieszka Szulim wyprzedziła światową ikonę mody:)

botki Tommy Hilfiger, $590 (ok. 2235 zł)