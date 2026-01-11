W poniedziałkowym wydaniu "Dzień dobry TVN" pojawił się Piotr Adamski, znany szerszej publiczności jako "polski hydraulik". W rozmowie z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim opowiedział, jak zmieniło się jego życie. Dziś pracuje jako model plus size i rozwija własny biznes.

"Polski hydraulik" w "Dzień dobry TVN"

Piotr Adamski zdobył popularność już w 2005 roku, kiedy jako młody model wziął udział w sesji zdjęciowej dla Polskiej Organizacji Turystycznej, wcielając się w rolę przystojnego "polskiego hydraulika" - kampania z jego wizerunkiem miała zachęcić Francuzów do odwiedzenia Polski i szybko obiegła media zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki temu zdjęciu Adamski zyskał status medialnej sensacji, trafił na okładki i do różnorodnych publikacji oraz nawet pojawił się w drugiej edycji programu "Taniec z gwiazdami", choć jego przygoda z tanecznym show zakończyła się już po jednym odcinku.

Po latach od medialnego rozgłosu Adamski wycofał się z pierwszego planu show‑biznesu i zajął się innymi zawodowymi ścieżkami - pracował m.in. jako doradca finansowy i przedsiębiorca. W ostatnich latach powrócił jednak do modelingu, prezentując się tym razem jako pierwszy polski model plus size, zyskał nową publiczność i chętnie wspomina swoje początki w mediach. 5 stycznia gościł w programie "Dzień dobry TVN", gdzie wraz z prowadzącymi - Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim - rozmawiał o swojej historii i obecnych planach zawodowych, pokazując widzom, jak potoczyło się jego życie od czasu słynnej kampanii.

Tak dziś wygląda "polski hydraulik"

W trakcie rozmowy z prowadzącymi "Dzień dobry TVN" Piotr Adamski został zapytany o to, czy przez lata przeszkadzał mu wizerunek "polskiego hydraulika", dzięki któremu zyskał rozgłos. Ku zaskoczeniu wielu widzów Adamski przyznał, że nigdy nie odczuwał z tego powodu większych trudności.

Nigdy mi to nie ciążyło. W modelingu czasem było jedynie zaszufladkowanie, do jakiejś produkcji za bardzo nie pasowałem, bo byłem zbyt kojarzony z tą konkretną kampanią przyznał.

Obecnie Piotr Adamski kontynuuje swoją karierę w branży modowej, tym razem jako model plus size. Równocześnie rozwija zupełnie nowe przedsięwzięcie - po częściowym odejściu od pracy w finansach postanowił otworzyć tzw. "head spa", czyli miejsce oferujące relaksacyjne i pielęgnacyjne zabiegi dla głowy.

Chodzi o dobrą pielęgnację skóry głowy, włosów. To się wywodzi z Japonii. Muszę przyznać, że gdy się położę, to nie wykorzystuję tego relaksu, bo mija pięć-siedem minut i zasypiam... Jest to problem, bo nie można ze mną filmików reklamowych zrobić, bo w dodatku chrapię żartował Adamski.

Zobaczcie, jak dziś wygląda najpopularniejszy hydraulik w Polsce.

