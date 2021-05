Pamiętacie Piotra Lato z pierwszego „Big Brothera”? Po 20 latach wraca, ale w zupełnie innym wydaniu

Już w najbliższy piątek, 13 września, na antenie TVN7 ruszy kolejna edycja "Big Brothera"! Jak już wiemy, w związku z osobistą tragedią w programie zabraknie Agnieszki Woźniak-Starak- nową prowadzącą zostanie Gabi Drzewiecka. Wiadomo również, że w domu Wielkiego Brata z pewnością zobaczymy Karolinę Włodarską, pierwszą uczestniczkę nowej edycji reality-show, którą poznaliśmy już w czerwcu. Teraz TVN pokazał nowych kandydatów do programu! Martyna, Wiktoria i Seweryn walczą o głosy widzów, którzy zdecydują, kto ostatecznie wejdzie do domu Wielkiego Brata. Osoba z największą liczbą głosów zostanie uczestnikiem najnowszej edycji "BB"! Poznajcie ich! Kto wejdzie do domu Wielkiego Brata? W jednym z ostatnich odcinków programu "Dzień Dobry TVN" pojawili się kandydaci do najnowszej edycji "Big Brothera". Teraz to widzowie zdecydują, kto w piątek wejdzie do domu Wielkiego Brata. Czy będzie to Martyna, Wiktoria a może Seweryn? Martyna Lewandowska ma 21 lat i studiuje kosmetologię. Na co dzień jest stylistką paznokci, kosmetyczką i wizażystką. Dziewczyna z małego miasta, która jest zwykłą osobą, ale ma niezwykły temperament- Martyna mówiła o sobie w "DDTVN". Wiktoria Józefiok z kolei ma 19 lat i jest tegoroczną maturzystką. Pochodzi ze Śląska i trenuje sztuki walki. Widzowie nie będą się ze mną nudzić- Wiktoria zapewaniała w "DDTVN". Jestem bardzo spontaniczną osobą, odważną. Trzecią osobą, która walczy o wejście do domu Wielkiego Brata jest 36-letni Seweryn Sroka. Seweryn jesy trenerem personalnym, a z zawodu jest fizjoterapeutą. Chcę pokazać w tym programie, że mam talenty o które wiele osób by mnie nie posądzało. Podobno umiem śpiewać- mówił Seweryn. Chcę...