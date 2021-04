Pamiętacie Jake'a z ''Dwóch i pół''? Dziś Angus T. Jones ma 27 lat, nie rozpoznalibyście go 

Serial ''Dwóch i pół'' opowiadał o losach niepełnej rodziny. Wszyscy pamiętamy luźnego strzelca, lekkoducha i podrywacza Charliego Harpera (w tej roli Charlie Sheen), oraz jego brata Alana (John Cryer). Gdy Alan sprowadza się do domu brata ze swoim synem Jakiem, całe życie Charliego przewraca się do góry nogami. I choć to Charlie był głównym bohaterem, to właśnie mały Jake szybko skradł serca widzów. Uroczy 10-latek był niezwykle sarkastyczny, leniwy i zdawałoby się mało bystry. Odtwórca tej roli Angus T. Jones, gdy trochę podrósł, nie do końca zgadzał się ze swoją postacią. Był nawet moment, w którym apelował, by widzowie nie oglądali ''zdemoralizowanego'' serialu. Wszystko przez fascynację Angusa... kościołem Adwentystów Dnia Siódmego.



Jak dziś wygląda dzieciak z ''Dwóch i pół''?



Angus T. Jones, gdy dorósł, nie zgadzał się z ideą serialu. W końcu podrywacz Charlie nie był przykładem do naśladowania, a sam dzieciak, Jake, także nie do końca. Angusowi przeszkadzało, że w serialu propagowano rozwiązłość seksualną i lenistwo. Dlatego, gdy Angus zakończył współpracę z serialem, apelował do widzów, by nie oglądali sitcomu. To właśnie wtedy w życiu Jonesa pojawiła się duża religijność. Odtwórca Jake'a związał się z kościołem Adwentystów Dnia Siódmego i dbał o propagowanie wartości swojej wiary.

Gdy w sieci pojawił się filmik z prośbą o ''nieoglądanie'' sitcomu w sieci zawrzało. Wkrótce Angus wystosował oświadczenie, w którym przeprosił za swoje słowa, zaznaczając, że nie chciał urazić nikogo z kolegów.

Po zakończeniu zdjęć do produkcji w 2015 roku Angus nazwał samego siebie ''płatnym hipokrytą'' i oddał się szerzeniu swojej wiedzy religijnej. Udał się na studia na Universitet of Colorado Bourder. Działał w organizacji słynnego wówczas pastora Christopera Hudsona, znanego z zaskakująco skrajnych poglądów.

Mimo tak skrajnego podejścia do serialu Angus pojawił się w ostatnim odcinku serii, dwa lata po swoim odejściu. Fani byli zachwyceni niespodziewanym powrotem. W tamtym czasie postanowił także przerwać studia i zdystansować się od organizacji chrześcijańskiej Hudsona. Oczywiście w momencie jego powrotu do telewizji otrzymał mnóstwo propozycji nowych ról. Nie zgadzał się na żadną z uwagi na to, że nie były one zgodne z jego poglądami. To podejście zachwycało media. Angus potrafił przejść obojętnie obok szansy ogromnego zarobku, w imię swoich zasad. Po występie w ''Dwóch i pół'' Jones nie zgodził się na rolę w żadnej nowej produkcji. Jak mówił, drzwi do kariery są dla niego wciąż otwarte.

Od 2016 roku Angus prowadzi także firmę produkcyjno-multimedialną. Jest żonaty.

Zobacz także: Pamiętacie specjalistę od nutek z "Jaka to melodia?"? Co dzieje się z Robertem Osamem po odejściu z programu?

Angus T. Jones nie zgadzał się z postępowaniem swojej postaci. Przypomnijmy, że dorastający Jake nie stronił od marihuany, sypiał także z wieloma kobietami.

kadr z serialu ''Dwóch i pół''

Dziś Angus T. Jones ma 27 lat i stroni od mediów.

Powrót Angusa do serialu zachwycił fanów.