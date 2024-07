Od czerwca w sklepach dostępny jest żel pod prysznic Palmolive z Olejkiem z Orzecha Makadamia i Kakao oraz mydło w płynie Palmolive z Olejkiem z Orzecha Makadamia i Wanilią. Na pierwszy rzut oka można zauważyć nową etykietę, która podkreśla naturalność składników, jakość produktów, bardziej intensywny zapach. A także lepszą pielęgnację skóry.

Reklama

Jednak najistotniejszym elementem tej nowości Palmolive Naturals jest zmiana formuły - zawierają one teraz jeszcze więcej mleczka nawilżającego i są wzbogacone 100% naturalnymi olejkami oraz ekstraktami. Sprawia to, że kosmetyki Palmolive Naturals jeszcze lepiej pielęgnują i odżywiają skórę.

Reklama

Cena żelu pod prysznic to ok. 9.29 zł /250ml

Cena mydła w płynie to ok. 7,99 zł /300 ml