XIII edycja "Tańca z gwiazdami" stała się uboższa o kolejną parę. Tym razem smakiem na zdobycie kryształowej kuli obeszła się Katarzyna Pakosińska. Odejście z programu gwiazdy Kabaretu Moralnego Niepokoju może być dla wielu małym zaskoczeniem, ponieważ Pakosińska była typowana nawet do wielkiego finału.



Ostateczne bój Katarzyna stoczyła z Michałem Szpakiem. Finalista "X-Factor" mimo słabego występu i krytycznych opinii jurorów jednak okazał się lepiej oceniony w głosowaniu telewidzów. Szpakowi kolejny upiekło się, być może dlatego, że podczas filmiku zapowiadającego jego występ usłyszeliśmy fragment jego pierwszego singla. Nas osobiście - podobnie jak sam taniec - nie zachwycił...



Najlepiej podczas wczorajszego odcinka show zaprezentował się Kacper Kuszewski, za którym znalazła się Weronika Marczuk. Była jurorka "You Can Dance" przeżyła chwilę grozy kiedy na zakończenie występu niemal spadła z pleców swojego tanecznego partnera, Jana Klimenta. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, no może poza negatywną opinią Józefowicza, według którego Marczuk zaprezentowała najsłabszy taniec z pośród dotychczasowych.



Żałujecie, że Kasia Pakosińska nie zatańczy już więcej w "Tańcu z gwiazdami"?



