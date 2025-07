22 lipca 2025 roku świat muzyki stracił jedną ze swoich największych legend. Ozzy Osbourne, nazywany „Księciem ciemności”, zmarł w wieku 76 lat. Artysta od lat zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Chorował na Parkinsona, a jego stan pogorszyły powikłania po urazie doznanym w 2019 roku.

Śmierć Ozzy’ego Osbourne’a to koniec epoki. Jego głos, charyzma i sceniczna obecność na zawsze odcisnęły piętno na historii muzyki rockowej. Mimo fizycznych ograniczeń, do końca pozostawał wierny scenie i swoim fanom.

Zaledwie trzy tygodnie przed śmiercią, Ozzy Osbourne wystąpił po raz ostatni z zespołem Black Sabbath. Był to moment pełen emocji – zarówno dla artysty, jak i dla jego fanów. Ostatni koncert nie był tylko występem – był świadectwem determinacji i pasji człowieka, który całe życie poświęcił muzyce.

Za kulisami towarzyszyli mu bliscy, współpracownicy oraz młodsze pokolenie artystów. Wśród nich znalazł się Yungblud, artysta i wielki fan Osbourne’a, który tego dnia miał zaszczyt wystąpić jako support. Ich spotkanie zostało uwiecznione na poruszającym nagraniu, które właśnie stało się viralem wśród fanów na całym świecie.

Spotkanie Yungbluda z Ozzy’m za kulisami ostatniego koncertu przepełnione było emocjami. Młody artysta wręczył swojemu idolowi naszyjnik z krzyżykiem, identyczny do tego, który sam nosi. Reakcja Osbourne’a była natychmiastowa i pełna wzruszenia.

O mój Boże, to jest k***a niemożliwe. Sharon, widziałaś go? Dziękuję Ci Dom. Jest wyjątkowy

Yungblud i Ozzy Osbourne uściskali się, a sam Ozzy przekazał młodemu muzykowi ważne słowa: by nigdy się nie poddawał. Te kilka chwil nagranych za kulisami pokazują głębię relacji między nimi i szacunek, jakim darzyli się nawzajem. Wspomniane nagranie możecie zobaczyć na końcu artykułu.

Relacja Ozzy’ego Osbourne’a i Yungbluda nie była jednorazowym spotkaniem. Już wcześniej współpracowali – Yungblud pojawił się gościnnie w teledysku do utworu „The Funeral”. Młody artysta niejednokrotnie podkreślał, jak wiele znaczy dla niego postać Osbourne’a.

W rozmowie z NME Yungblud opowiadał, jak Ozzy pomógł mu poradzić sobie z falą hejtu po jednym z koncertów.

Powiedział, żebym się niczym nie przejmował i pluł na publiczność piwem, jeśli tylko mam na to ochotę. Ludzie myślą, że Ozzy jakby... już odszedł, ale tak nie jest. Jest tak inteligentny i tak cholernie piękny. Wiele osób się go boi. Ale wystarczy z nim porozmawiać chociaż przez chwilę i to zmienia perspektywę. Twierdzi, że widzi we mnie cząstkę siebie

– mówił wzruszony Yungblud.