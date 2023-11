Otylia Jędrzejczak, najsłynniejsza polska pływaczka, po raz drugi zostanie mamą. Kiedy jej drugie dziecko pojawi się na świecie? Magazyn "Party" ustalił, że Otylia jest na początku szóstego miesiąca ciąży! Pływaczka i jej partner Paweł Przybyła są już rodzicami 2-letniej Marcelinki. Czy dziewczynka będzie miała siostrę czy brata? Na razie mistrzyni pływacka nie zdradza płci maleństwa.

Otylia Jędrzejczak w ciąży czuje się świetnie i nie rezygnuje z pracy. 3 czerwca organizuje w Krakowie niezwykłą lekcję WF dla 800 nastoletnich dziewcząt pod hasłem „Mistrzynie w szkołach”. Poprowadzi ją wraz z pięcioma innymi triumfatorkami olimpiad i mistrzostw świata! Po krakowskiej akcji Jędrzejczak zamierza nieco zwolnić tempo i głównie odpoczywać. Czy pomyśli wtedy o swoim ślubie z Pawłem Przybyłą? Otylia Jędrzejczak zaręczyła się z nim jeszcze przed pierwszym porodem.

Paweł Przybyła jest koszykarzem. Z Otylią Jędrzejczak poznał się przez znajomych. Sportsmenka podkreśla, że narzeczony jest dla niej ogromnym wsparciem:

Ma silną osobowość i nie boi się trudnych rozmów. A kiedy coś mu we mnie nie pasuje, mówi wprost, choć ciężko to znoszę. Wybucham, płaczę. On odczekuje, a potem mówi: "Nie becz, zastanówmy się, jak z tego wybrnąć". Najfajniejsze jest to, że prócz miłości, łączy nas przyjaźń - opowiadała Otylia Jędrzejczak w wywiadzie dla "Twojego Stylu".