Otylia Jędrzejczak opowiedziała o stracie dziecka... "Mój partner nie przyjechał do szpitala, gdy poroniłam"

Otylia Jędrzejczak - dla nas wielokrotna mistrzyni i rekordzistka świata. Prywatnie? Kobieta, która dla kariery musiała poświęcić wiele, a dodatkowo los nie szczędził jej tragicznych doświadczeń. Niedawno wydala książkę, w której zmierzyła się z demonami przeszłości. Opisała śmierć brata, który zginął w wypadku samochodowym, depresję oraz... stratę dziecka. Oto poruszająca historia Otylii Jędrzejczak.

Otylia Jędrzejczak na łamach swojej książki "Moja historia. Otylia Jędrzejczak" opowiedziała o dramatycznych doświadczeniach z przeszłości. Wyznała, że przed laty straciła swoje nienarodzone dziecko a na dodatek ówczesny partner ją opuścił:

Dziś Otylia Jędrzejczak jest szczęśliwą mamą dwójki dzieci: Marceliny oraz Grzegorza, który przyszedł na świat we wrześniu 2019 roku. Pomimo traumatycznych doświadczeń z przeszłości olimpijka potrafiła pójść dalej.

W swojej autobiografii rozliczyła się także z dramatycznymi wspomnieniami związanymi ze śmiercią brata:

Nie wiem, czy sobie wybaczyłam. Pewne rzeczy zostają w nas na zawsze. Być może będę więc ten swój kamień niosła przez całe życie. Ale nie jestem jedyna, która przechodzi przez śmierć i utratę kogoś kochanego. Pytasz, czy wybaczyłam sobie. Myślę, że nie, ale zaakceptowałam to, co się wydarzyło. Ja już to wszystko przetrawiłam, przerobiłam. Pomimo wielkiego smutku musiałam dalej funkcjonować. Żyć tak, żeby wykorzystać to życie jak najlepiej. Bo to jest moim obowiązkiem - powiedziała w wywiadzie z Vivą.