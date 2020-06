Otwarcie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie po pandemii koronawirusa! „OTWIERAMY głowy!”

Wszyscy potrzebujemy sztuki i dobra, które ona wnosi w nasze życie. Tym bardziej teraz, po tygodniach izolacji i intensywnego funkcjonowania w świecie wirtualnym. Tęsknimy, dlatego OTWIERAMY! Otwieramy możliwość spotkań. Otwieramy magiczne światy. Otwieramy serca. Otwieramy głowy. Otwieramy nasz Teatr.

Wielki koncert z okazji otwarcia teatru!

W piątek, 19 czerwca o godz. 20:30 zapraszamy na wyjątkowy plenerowy koncert „OTWIERAMY głowy!”. Będą to piosenki z naszych spektakli zaprezentowane tylko ten jeden raz. Przed Teatrem. Zespół artystyczny na balkonie, publiczność na placu Świętego Ducha. W reżimie sanitarnym, ale znowu razem, znowu na żywo. Czekaliśmy na ten moment długo. Mamy nadzieję, że Wy również. Dlatego spotkajmy się. W bezpieczny sposób przenieśmy się do muzycznych światów z naszych przedstawień. Otwórzmy głowy. Na nowe.

Jak uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu?

Sto pierwszych osób, które kupi bilety na nasze czerwcowe i lipcowe spektakle otrzyma darmowe wejściówki na koncert. Ponadto przygotowaliśmy dodatkową pulę biletów do zakupu. Bilety już dostępne są w sprzedaży online, a od poniedziałku, 8 czerwca będzie można kupić je osobiście w Biurze Obsługi Widza w godz. 10:00 – 14:00 w teatralnym budynku przy Placu Św. Ducha 1 (wyłączając 11 i 12 czerwca). Koncert „OTWIERAMY głowy!” będzie zaprezentowany w ramach obchodów Dni Małopolski.

Partner Teatru, krakowska firma Bielenda Kosmetyki Naturalne przygotowała dla każdego Widza koncertu poręczny, antybakteryjny żel do higieny rąk.

Jakie spektakle będzie można zobaczyć w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie?

Zaczynamy koncertem, a następnie wracamy ze spektaklami na żywo. W okresie letnim będziemy grać dla Was na wszystkich trzech scenach. Od 19 czerwca do końca lipca będziecie mogli zobaczyć spektakle: „Chory z urojenia” (czy jest lepszy tytuł na start? ) – widzowie pierwszego spektaklu ( 20 czerwca) otrzymają unikatowy kolekcjonerski bilet z autografem Andrzeja Grabowskiego, grającego w tym spektaklu główną rolę, „Born by Boney M.”, „Hamlet”, „Smok”, „Imię róży”, „Lalka”, „Bóg mordu”, „Turnus mija, a ja niczyja”, „Miłość”, „Wojna polsko–ruska pod flagą biało-czerwoną”, „Bóg, ja i pieniądze”, „O kotach” oraz pokazy grupy IMPRO KRK. Ten osobliwy sezon zamkniemy dwoma przedpremierowymi pokazami „Ameri cane” , spektaklu, który będzie miał premierę wczesną jesienią. Na Scenę MOS wraca także Sztuka Myślenia.

fot. Monika Stolarsk

O wszystkim, co mamy dla Was zaplanowane będziemy informować na bieżąco na teatralnych social mediach, a wszystkie szczegóły ( łącznie z regulaminem przebywania w Teatrze) znajdziecie na stronie internetowej Teatru: www.teatrwkrakowie.pl Chodźcie do nas. Stęskniliśmy się bardzo. Bądźmy razem w Teatrze – OTWARCI.

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego kroku w stronę normalności, który przygotowaliśmy na zakończenie kwarantanny 2020 roku.