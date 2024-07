Co roku magazyn Cosmopolitan wybiera "Zabawnego Nieustraszonego Samca Roku" (Fun Fearless Male Of The Year). W tym roku zaszczyt ten przypadł mężowi Katy Perry, Russelowi Brandowi.

Reklama

Okładkę ze zwycięzcą mogliśmy podziwiać już w styczniu, ale dopiero przedwczoraj, 7 marca, przyznano nagrody podczas oficjalnej gali w Los Angeles.

Czy jest zabawny? Jego miny na zdjęciach bardzo nas rozbawiły. Czy nieustraszony? Chyba nie, bo chowa się za tablicą. A o to, czy jest prawdziwym samcem trzeba by zapytać Katy Perry.

A kto w Polsce mógłby pretendować do tego tytułu?

Reklama

pijavka