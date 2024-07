Czyżby Adam Levine znalazł nową miłość? Ostatnio paparazzi przyłapali jak lider Maroon 5 spaceruje za rękę z Keirą Knightley po ulicach Nowego Jorku. Wiele wskazywało, że gwiazdor który niedawno wyznał, że kochał się z setką dziewczyn w ciągu roku znalazł w końcu tę jedyną i najważniejszą. Tymczasem znajomi twierdzą, że to tylko na czas promocji filmu "Can a Song Save Your Life?" (premiera 2013 rok). Jeśli nawet to mamy nadzieję, że wkrótce takie zdjęcia zobaczymy już na sto procent na poważnie.

