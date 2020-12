Oto najpopularniejsi artyści w 2020 roku! Tych piosenek wy też słuchaliście najczęściej

Czas na wielkie muzyczne podsumowanie 2020 roku. TIDAL opublikował ranking najpopularniejszych artystów, albumów i piosenek w Polsce w mijającym roku. Na liście nie zabrakło niespodzianek! Kogo słuchaliście najczęściej? W polskiej muzyce zdecydowanie dominował polski hip-hop. Na szczycie rankingu znalazły się numer Maty – 100 dni do matury, nagrany we współpracy z Dawidem Podsiadło hit Taco Hemingwaya, W PIĄTKI LEŻĘ W WANNIE oraz Dance Money Tones and I. Co ciekawe, artystą, którego aż trzy utwory znalazły się w czołówce zestawienia, jest Quebonafide.

Top 10 najczęściej słuchanych utworów:

1. Mata - 100 dni do matury

2. Taco Hemingway feat. Dawid Podsiadło - W PIĄTKI LEŻĘ W WANNIE

3. Tones and I - Dance Monkey

4. Dua Lipa - Don't Start Now

5. QUEBONAFIDE feat. Daria Zawiałow - BUBBLETEA

6. Tymek Feat. Trill Pem Feat. Tede - Rainman

7. Tymek & Big Scythe & Deys - Anioły i Demony

8. QUEBONAFIDE feat. Taco Hemingway - TOKYO2020

9. Mata - Patointeligencja

10. Quebonafide – SZUBIENICAPESTYCYDYBROŃ

Najpopularniejszym albumem 2020 roku został „ROMANTIC PSYCHO” Quebonafide, a na kolejnych miejscach podium znalazły się „100 do matury” Maty oraz „POCZTOWKA Z WWA, LATO ’19” Taco Hemigwaya. Podobnie jak w przypadku najczęściej słuchanych utworów, w rankingu króluje polski rap.

Top 10 najczęściej słuchanych albumów:

1. Quebonafide – ROMANTIC PSYCHO

2. Mata – 100 dni do matury

3. Taco Hemingway – POCZTOWKA Z WWA, LATO ‘19

4. PRO8L3M – Art. Brut 2

5. Dawid Podsiadło – Małomiasteczkowy

6. Taco Hemingway – Jarmark

7. Harry Styles – Fine Line

8. Bedoes, Lanek – Opowieści z Doliny Smoków

9. Pezet – Muzyka współczesna

10. The Weeknd – After Hours

Wśród 10 najpopularniejszych artystów aż 9 pierwszych miejsc zajmują polscy raperzy. Jedyną zagraniczną artystką w czołówce została pięciokrotna laureatka tegorocznych nagród Grammy, Billie Eilish, której debiutancki album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” odniósł gigantyczny sukces.

Top 10 najpopularniejszych artystów:

1. Taco Hemingway

2. Quebonafide

3. PR8BL3M

4. Bedoes

5. Mata

6. Tymek

7. Białas

8. Żabson

9. Szpaku

10. Billie Eilish

