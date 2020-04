Czy można mówić o jakichkolwiek pozytywnych aspektach koronawirusa na całym świecie? Ciężko znaleźć pozytywne strony szerzącej się choroby, jednak odpowiedź przychodzi sama, kiedy... zajrzymy przez okno. Według wszelkich naukowców i badaczy na koronawirusie zyskuje... natura! Przyroda odradza się, a wielką zasługą jest oczywiście przymusowa kwarantanna. W sieci pojawiło się mnóstwo niezbitych dowodów.

Taką opinie słyszymy coraz częściej. Badacze przyrody od lat bowiem przekonują, że największym jej wrogiem jest człowiek i jego działalność. Kwarantanna to czas, kiedy ludzie nie wychodzą na zewnątrz, nie korzystają z samochodów, a pracę zawiesiło wiele fabryk. To oczywiście dla wielu ogromny dramat, jednak nie sposób nie zgodzić się, że na tym wszystkim zyskuje natura. Takiego zdania są specjaliści:

Pozytywne aspekty zauważa również etnobotanik prof. Łukasz Łuczaj w rozmowie z „Dzień Dobry TVN”:

To jest ciekawe zjawisko. Natomiast w samej przyrodzie to zmiana głównie u zwierząt, które częściej wchodzą na ulice, przystępują do rozrodu, ptaki zaczynają budować gniazda

I rzeczywiście - w sieci pojawiło się kilka niezwykłych dowodów! Niedawno media obiegły zdjęcia z Indii. Z oddalonego o 200 km miasteczka można było ujrzeć Himalaje - pierwszy raz od 30 lat!

Himalaya mountains can be seen from Jalandhar since pollution has reduced in Punjab. Beautiful sight 😍#punjab #COVID19 #pollution pic.twitter.com/iZy7hwxX9R