Party.pl obchodzi swoje 5. urodziny! W związku z tym przygotowaliśmy 5 produktów, dzięki którym poczujesz się jak prawdziwa gwiazda! Oto one!

Mascara Vive Versa w perfumeriach Douglas

Mascara Vive Versa 2 w 1 została zaprojektowana tak, aby stworzyć wymarzone spojrzenie. Efekt zwielokrotnionych rzęs lub naturalne podkręcenie gwarantowane! Same przetestowałyśmy i nie chcemy już nigdy używać innej mascary! Cena: 69 zł

AA WINGS OF COLOR - kosmetyk, bez którego nie wyobrażamy sobie makijażu

Ta baza rozświetlająco-nawilżająca pod makijaż to nasze odkrycie! Baza AA WINGS OF COLOR Natural Glow Holographic doskonale rozświetla dzięki zawartości pigmentów odbijających światło. Jest idealna do skóry zmęczonej, szarej i ziemistej, potrzebującej nawilżenia. Cena: 30,99 zł

Sephora przedstawia najpiękniejszą paletę rozświetlaczy

Kolekcja czterech pudrów rozświetlających, zapewniających intensywne rozświetlenie gdzie tylko chcesz! Pudry rozświetlające Anastasia Beverly Hills Glow Kit można łączyć ze sobą lub nakładać oddzielnie na twarz i ciało, aby rozświetlić skórę promiennym blaskiem. Wymieszać z olejkiem nawilżającym, aby nadać skórze całego ciała niepowtarzalny blask. Paleta dostępna w perfumeriach Sephora. Cena: 225 zł.

NeoNail udowadnia, że sama możesz zrobić hybrydę!

Chciałabyś sama malować sobie paznokcie metodą hybrydową, ale obawiasz się, że to zbyt trudne i czasochłonne? Postaw na zestaw SIMPLE One Step Color Protein PRO Set i przekonaj się, że manicure lub pedicure może być łatwy i szybki w wykonaniu! Zwłaszcza teraz - w tych trudnych czasach. Cena za zestaw: 179 zł

Serum Foundation Perfect Nude

Serum Foundation Perfect Nude to nasz ideał! Podkład i serum w jednym ma idealnie płynną konsystencję, sprawia że nasza skóra staje się satynowa i gładka! Cena: 165 zł