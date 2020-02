Ostatni wywiad Romualda Lipko. Wiedział, że odchodzi?

Nie żyje Romuald Lipko, współzałożyciel legendarnej grupy Budka Suflera. Muzyk od dłuższego czasu walczył z chorobą nowotworową. Mimo determinacji i wielkiego wsparcia rodziny oraz przyjaciół, nie udało mu się pokonać raka. Romuald Lipko zmarł w wieku 69 lat.

Całkiem niedawno muzyk pojawił się wraz z żoną w programie "Uwaga! Kulisy sławy", gdzie opowiadał między innymi o reaktywacji zespołu Budka Suflera. Romuald Lipko zdradził także, w jaki sposób dowiedział się o swojej chorobie.

Gdy okazało się, że Krzysztof Cugowski postanowił opuścić szeregi Budki Suflera, jego koledzy z zespołu byli w szoku. Tym bardziej, że muzycy nie chcieli jeszcze zejść ze sceny. Dlatego niedługo potem uznali, że reaktywują grupę, zapraszając do wspólnego grania zaprzyjaźnionych artystów, w tym między innymi Felicjana Andrzejewskiego, Urszulę czy też Izabelę Trojanowską.

Niestety, ich decyzja zbiegła się w czasie z przerażającą diagnozą, którą usłyszał Romuald Lipko. Lekarze wykryli u niego nowotwór.

To jest wiadomość taka, która ma w sobie przede wszystkim bardzo złą cechę. Ona zawiadamia o tym, że dzieje się coś, co ma przerwać to, co ci zostało dane jako twoje najpiękniejsze ludzkie prawo - prawo do życia - dodał Romuald Lipko.