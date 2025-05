Wyniki najnowszego sondażu prezydenckiego przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski przynoszą niespodziewaną informację. Karol Nawrocki, który otrzymał poparcie partii Prawo i Sprawiedliwość, odnotował wzrost poparcia aż o 3,4 punktu procentowego. W najnowszym zestawieniu zdobył 26,6% głosów respondentów.

Reklama

Zaskakujący sondaż przed wyborami prezydenckimi

Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 18 maja 2025 roku. To oznacza, że kandydaci mają niewiele czasu na przekonanie niezdecydowanych wyborców i maksymalne zmobilizowanie swojego elektoratu. Już od północy z piątku na sobotę będzie obowiązywać cisza wyborcza, a teraz w przestrzeni publicznej pojawił się ostatni sondaż.

Pomimo medialnej burzy wokół sprawy mieszkaniowej, sondaż nie odnotowuje spadku zaufania do Karola Nawrockiego. Wręcz przeciwnie – poparcie dla kandydata rośnie, co wskazuje na możliwe znużenie elektoratu tematami obyczajowymi lub skuteczną komunikację sztabu wyborczego.

Fakt, że kontrowersje nie zaszkodziły Nawrockiemu w sondażach, może sugerować, że jego wyborcy pozostają lojalni i mniej podatni na medialne sensacje.

Porównanie z innymi kandydatami w wyścigu prezydenckim

W tym samym badaniu prowadzi Rafał Trzaskowski, który uzyskał 31,5% poparcia.

Tak wyglądają wyniki sondażu w wyborach prezydenckich 2025:

Rafał Trzaskowski: 31,5 proc. (spadek o 1,7 pkt proc.)

31,5 proc. (spadek o 1,7 pkt proc.) Karol Nawrocki: 26,6 proc. (wzrost o 3,4 pkt proc.)

26,6 proc. (wzrost o 3,4 pkt proc.) Sławomir Mentzen: 11,7 proc. (spadek o 1,9 pkt proc.)

11,7 proc. (spadek o 1,9 pkt proc.) Szymon Hołownia: 7,5 proc. (bez zmian)

7,5 proc. (bez zmian) Magdalena Biejat: 6,7 proc. (wzrost o 0,5 pkt proc.)

6,7 proc. (wzrost o 0,5 pkt proc.) Adrian Zandberg: 4,4 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.)

4,4 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.) Grzegorz Braun: 4,1 proc. (wzrost o 0,6 pkt proc.)

4,1 proc. (wzrost o 0,6 pkt proc.) Joanna Senyszyn: 2,4 proc. (wzrost o 1,8 pkt proc.)

2,4 proc. (wzrost o 1,8 pkt proc.) Marek Jakubiak: 2,0 proc. (wzrost o 0,8 pkt proc.)

2,0 proc. (wzrost o 0,8 pkt proc.) Krzysztof Stanowski: 1,8 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.)

1,8 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.) Pozostali kandydaci: 1,3 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.)

Jeśli tendencje wzrostowe się utrzymają, Karol Nawrocki może realnie liczyć na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich. Jego wynik na poziomie 26,6% zbliża go do lidera sondażu, co stawia go w korzystnej pozycji przed decydującą fazą kampanii.

Scenariusz drugiej tury z udziałem Nawrockiego i Trzaskowskiego staje się coraz bardziej prawdopodobny.

Druga tura wyborów prezydenckich. Kiedy?

Na podstawie dostępnych sondaży i analiz, przewidywania dotyczące drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce w 2025 roku wskazują na zaciętą rywalizację między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim. Choć Trzaskowski utrzymuje przewagę, różnica między kandydatami maleje, co sugeruje, że wynik drugiej tury może być nieprzewidywalny.

Druga tura wyborów prezydenckich w Polsce w 2025 roku odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca 2025 roku. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, druga tura jest przeprowadzana czternastego dnia po pierwszym głosowaniu, jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż 50% ważnie oddanych głosów.

Zobacz także:

Reklama