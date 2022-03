Oscary 2022: Anna Dzieduszycka szczerze o swojej chorobie. Woli być nazywana "karlicą"

Wedle wszelkich spekulacji już dziś Anna Cieślak zostanie żoną Edwarda Miszczaka. Aktorka, jak i sam dyrektor programowy TVN, nie mają w zwyczaju mówić o swoim życiu prywatnym. Jednak przy okazji najnowszego wywiadu dla serwisu kobieta.pl 40-letnia Anna Cieślak zdradziła zabrała głos m.in. w sprawie różnicy wieku, jaka dzieli ją z ukochanym. Czy stanowi to dla niej jakiś problem? Anna Cieślak o różnicy wieku w związku! Annę Cieślak i Edwarda Miszczaka dzieli 26 lat. O ich związku mówi się od kwietnia 2020 roku, choć nadal znajdują się tacy, którzy nie wierzą, że łączy ich miłość. Gwiazda m.in. nowego filmu "Czarna owca" w rozmowie z kobieta.pl po raz pierwszy odniosła się do wszelkich plotek na temat jej relacji z dyrektorem programowym TVN: Jeśli chodzi o moją obecną sytuację życiową, to wiele osób zadaje sobie pytanie „Jak to możliwe?”, ale już z tym nie walczę i nie tłumaczę, bo w sumie wiem, że nic z tym nie zrobię. „To się po prostu dobrze klika” – mówią mi. Cóż, jeśli ktoś żyje tylko w ten sposób, że podgląda innych, zamiast zrobić coś konstruktywnego dla siebie, to ja mogę mu tylko współczuć - powiedziała szczerze Anna. Kiedy dziennikarka szczerze powiedziała, że rzeczywiście jej związek z starszym o 26 lat Miszczakiem "klika się", zdziwiona Cieślak odparła: Ale że co, że to jest mezalians, że duża różnica wieku? [...] Oczywiście łatwiej jest oceniać innych, niż zająć się własnym życiem. Jeśli ludzie mają taką potrzebę, proszę bardzo. Nie jestem w stanie powiedzieć nic poza tym, że jestem szczęśliwa. To inni mają z tym problem, nie ja. Nie mam potrzeby tłumaczenia tego, bo to jest ich problem, że mają z tym problem - mówi w rozmowie z kobieta.pl aktorka....