Kasia Gajewska do wykonania oscarowego makijażu Sandry Bullock użyła:

• Podkład Matchmaster nr 1.5 - MAC

• Korektor Lasting Perfection nr 3 - Collection

• Puder Luxury Powder Cameo - Ben Nye

• Brow Wiz w kolorze Brunette - Anastasia Beverly Hills

• Brązowa kredka Cover Eyeliner Glided - Anastasia Beverly Hill

• Czarna kredka Covet Eyeliner Noir - Anastasia Beverly Hills

• Paletka Catwalk - Anastasia Beverly Hills

• Paletka Mettalic Stones - Zoeva

• Granatowa kredka Blue Hawaii - Isa Dora

• Rzęsy Whispie Me Away - Velour Lashes

• Róż Color. Love. Makeup - Zoeva

• Konturówka „What Comes Naturally” - MAC

• Farbka do ust Pout Paint Peachy Keen - Sleek