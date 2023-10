Orientana to marka kosmetyków naturalnych stworzona przez Annę Wasilewską, która 10 lat temu porzuciła pracę w korporacji, by realizować swoje marzenie i wizję. Już wtedy wierzyła w skuteczność naturalnej pielęgnacji. Tak powstały pierwsze kosmetyki Orientana!

Historia marki Orientana

Twórczyni marki udowodniła, że można produkować kosmetyki z naturalnym składem, wysoką skutecznością i od początku oparte na zrównoważonym rozwoju. Zafascynowana azjatyckim stylem życia slow oraz azjatycką przyrodą, zgłębiła tajniki ziół i roślin stosowanych w naturalnej medycynie, a następnie z powodzeniem wprowadziła je na rynek kosmetyczny. Dziś marka jest szeroko dostępna. Kosmetyki Orientana kupicie zarówno w dużych sieciach, jak i w małych sklepach i internecie.

Wegańskie i wegetariańskie kosmetyki cruelty free od Orientana

Marka Orientana od początku wierna jest swoim wartościom – dbanie o środowisko jest na pierwszym miejscu! Dlatego w ich kosmetykach nie znajdziecie wielu kontrowersyjnych składników m.in. oleju palmowego, którego pozyskiwanie wiąże się z karczowaniem lasów pod uprawy. Większość produktów Orientana jest wegańskich, a jeśli mają w składzie substancje odzwierzęce, to są one pozyskane w sposób nieszkodzący zwierzęciu. Warto podkreślić, że od początku swojego istnienia Orientana nie testowała swoich kosmetyków i ich składników na zwierzętach.

Opakowania zero waste

Już w 2012 roku marka wprowadziła pierwsze produkty zero waste. Są to balsamy do ciała w kostce, które nie są zapakowane w plastikowe butelki, lecz papierowe pudełko. Są w 100% naturalne, ich formuła zawiera mieszaninę maseł stosowanych w pielęgnacji, takich jak masło kokum i kakaowe, a także wosk pszczeli i oleje - migdałowy, sezamowy czy kokosowy. Wystarczy potrzeć balsamem po rozgrzanym kąpielą ciele lub rozgrzać go w dłoniach i wcierać w skórę. Taki balsam doskonale nawilża i pielęgnuje skórę ciała, a także pięknie pachnie dzięki zawartości naturalnych olejków. Kosmetyki Orientana, które ze względu na płynną lub półpłynną konsystencję muszą mieć solidniejsze opakowanie, zamknięte są w szkło lub 100% przetwarzane tworzywo. Te surowce w pełni nadają się do recyklingu i mogą być wielokrotnie użyte. Tam, gdzie jest to możliwe marka, nie stosuje podwójnego opakowania.

Ekologiczne kosmetyki

Bestsellerem marki jest krem do twarzy ze śluzem ślimaka, pakowany w idei zero waste, czyli w szklany słoik, który można odesłać do firmy, do ponownego wykorzystania. Krem do twarzy ze śluzem ślimaka jest pierwszym tak wysoce naturalnym kremem. Ten cenny komponent pozyskiwany jest w ekologiczny i etyczny sposób, a żaden ślimak nie cierpi podczas zbierania śluzu. W szklanym opakowaniu są również Bio serum. Ich azjatyckie formuły nie są oparte na olejach, lecz ekstraktach z roślin, takich jak brahmi, neem, morwa, które zawartych w lekkiej wodnej konsystencji. Również naturalne farby do włosów – Bio henny – mają ekoopakowania, czyli papierowe tuby.

Adaptogeny - co to jest?

Orientana znana jest przede wszystkim z naturalnych aktywnych składników, pochodzących z azjatyckich ziół i roślin. Wiele z nich to tzw. adaptogeny. Od dawna uznane są one w azjatyckiej medycynie naturalnej, a obecnie także stały się obiektem badań naukowców, którzy potwierdzili ich silne działanie odmładzające w kosmetykach. Oprócz kremów do twarzy z ashwagandhą, schisandrą, moringą i żeń-szeniem Orientana wprowadziła niedawno do oferty kremy do twarzy z reishi. Ten najsilniejszy i najlepszy z adaptogenów wpływa na zagęszczenie skóry i poprawia owal twarzy. Stosując takie kremy, możemy w naturalny sposób walczyć z wiotczeniem i brakiem jędrności skóry. Kremy resihi są w ponad 98% naturalne i pakowane w szkło.

W najbliższym czasie celem marki Orientana jest tworzenie kosmetyków naturalnych, które mogły być pakowane jedynie w papier nadający się do kompostowania. Marka pracuje nad szamponami w kostce, które zamierza pakować w papier produkowany w Indiach z bawełnianych ścinek i resztek materiałów.

Materiał powstał z udziałem marki Orientana