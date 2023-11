Jeżeli zrobilibyśmy listę spraw, które mogą zniszczyć każdą imprezę, to opryszczka zdecydowanie plasowałaby się na podium. Dopada nas zawsze w najmniej oczekiwanym momencie, a większość preparatów zwyczajnie nie pomaga. Jak więc sobie z nią radzić?

Naturalne sposoby kontra opryszczka

Samo brzmienie tych słów „opryszczka wargowa” - przeraża, prawda? Potocznie nazywana jest „zimnem”, „skwarką” czy „febrą”. Wywołuję ją wirus HSV1. To niestety powracający problem wielu osób, bo niemal każdy z nas (ok. 80%!) jest nosicielem wirusa opryszczki. Skala jest tak duża, ponieważ opryszczką łatwo się zarazić. Czasami wystarczy, że napijemy się herbaty z tego samego kubka, co osoba chora i problem gotowy.

Opryszczce towarzyszy zazwyczaj na początku swędząca wysypka, ból i pieczenie w okolicach ust. To jej pierwsze objawy, później jest już tylko gorzej… Gdy sytuacja rozwija się już na całego, w panice sięgamy pamięcią wstecz i przypominamy sobie złote rady naszych babć. Przykładamy do ust gorące jajka, wierząc w zbawienną moc kurzej skorupki, w ruch idą również rozgrzane łyżeczki. Jeśli działanie wysoką temperaturą zdecydowanie nie przynosi rezultatów, sięgamy po czosnek, miód, cebulę, aloes, cytrynę czy melisę. Domowym sposobem na radzenie sobie z opryszczką jest również pasta do zębów, aspiryna i soda oczyszczona. Niestety zdarza się tak, że my stajemy na głowie i bawimy się w szamanów, a opryszczka jak była, tak jest.

Aleksandra Krysiak

Zrezygnowane często decydujemy się na kamuflaż i przystępujemy do robienia mocnego makijażu. Czy to, aby na pewno skuteczne rozwiązanie? Niestety nie… Kosmetyk, potrafi wręcz jeszcze bardziej uwidocznić naszą niechcianą towarzyszkę.

Nowoczesny opatrunek na opryszczkę

Poszukując idealnego preparatu na opryszczkę trafiliśmy na URGO Filmogel® Opryszczka. Historia była bardzo klasyczna: duże wyjście, a kilka dni przed nim na ustach pojawiła się ONA… Okazało się, ze to idealny moment na przetestowanie tego produktu.

Aplikacja była prosta, cienką warstwę nakłada się za pomocą jednorazowej szpatułki, dołączonej do opakowania. Należy odczekać ok. 2 minuty, do wytworzenia się warstwy ochronnej. Czynność powinno się powtórzyć ok. 2 do 4 razy dziennie, do całkowitego wygojenia się rany. Efekty? Przyszły bardzo szybko, każdego dnia opryszczka stawała się coraz mniejsza. W dodatku po aplikacji preparatu można wykonać ulubiony makijaż i jeszcze bardziej zakryć zmianę.

URGO Filmogel® Opryszczka jest nie tylko dyskretny, ale działa już od pierwszych oznak opryszczki - skraca czas jej trwania i leczy. To zasługa pochodnej celulozy, która tworzy ochronny film i ogranicza zakażenie. Hamuje również namnażanie wirusa HSV i HSV-1. Gojenie zmiany przyśpiesza olejek roślinny bogaty w witaminę E, a alkohol odkaża ranę. URGO Filmogel® Opryszczka będzie idealny dla osób, które oczekują od produktu skuteczności, szybkiego działania oraz lubią innowacyjne rozwiązania.

W związku z tym, że problem opryszczki może dotyczyć większości #PartyGirls stworzyliśmy wideo, z którym utożsami się każda z was! Miłego oglądania!

Materiał powstał z udziałem marki URGO