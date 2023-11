2 z 6

Koncert „Przebój na Mundial”

Festiwal w Opolu rozpocznie się o godzinie 20 od koncertu „Przebój na Mundial”. Zostanie on jednak przerwany po 40 minutach, ze względu na wspomniany mecz towarzyski Polska-Chile. Artyści ponownie wrócą na scenę o godzinie 22:35. Wśród muzyków, którzy zaprezentują swoje propozycje hitu na Mundial, zobaczymy zespół Pectus (na zdjęciu), KOMBI, InoRos, Orły.PL, Chucho & HCR, Rudnik oraz Blondyn i polscy fani z Irlandii.

Na widzów czekają także pozakonkursowe występy. Swoje mundialowe hity wyśpiewa między innymi Maryla Rodowicz, Bednarek Band, Andrzej Dąbrowski, Golden Life, Bogdan Łazuka, Złe Psy i Krzysztof Krawczyk.

To nie koniec atrakcji na piątkowy wieczór! O 23.45 wystartują Debiuty! Na scenie w Opolu wystąpią: Dollz, Girls on Fire, Goch., Krzysztof Iwaneczko, Kasia Lins, Karolina Micor, Siostry Melosik, Michał Sołtan i Edyta Strzycka. Opole reprezentować będzie grupa Small Mechanics. Jesteście ciekawi, co jeszcze przygotowała dla was TVP? Sprawdźcie kolejny slajd!