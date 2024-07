Już wkrótce na antenie TVN zostanie wyemitowany premierowy odcinek serialu "Julka". W główne role wcielą się m.in. Marta Żmuda-Trzebiatowska i Krystian Wieczorek. Podobno aktorska para od pierwszego momentu wyczuła, że nadaje na tych samych falach, a Wieczorek nawet nie ukrywał słabości do Żmudy-Trzebiatowskiej.



Według doniesień "Faktu" Marta i Krystian wcielą się w serialową parę. Będzie to dobry moment do okazywania sobie czułości, zwłaszcza jeżeli rzeczywiście obie strony czują do siebie miętę.



Co ciekawe, Żmuda-Trzebiatowska jest aktualnie w związku z tancerzem Adamem Królem. Niedawno w rozmowie z "K MAGiem" twierdziła, że jest z nim szczęśliwa.



Myślicie, że Żmuda i Wieczorek tworzyliby ładną parę w polskim show-biznesie?



