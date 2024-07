3 z 7

Mateusz Szymkowiak i Paulina Drażba to eksperci od spraw związanych z show-biznesem. Para na zmianę prowadzi wywiady z gwiazdami w „Pytaniu na śniadanie” TVP2 w swoim kąciku „Czerwony dywan” oraz relacjonuje najważniejsze towarzyskie wydarzenia w naszym kraju.

Paulina ma spore doświadczenie reporterskie i nic się przed nią nie ukryje. Mateusz z kolei jest znakomitym konferansjerem. Młody dziennikarz ma na swoim koncie ma m.in.: współprowadzenie programu „The Voice Of Poland” oraz sylwestrowej imprezy TVP. Nie ma wątpliwości, że to do nich będą należeć przyszłe lata w telewizji.