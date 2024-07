7 z 7

Joan Collins (74) & Percy Gibson (42)

Ma o ponad trzy dekady młodszego męża i nie wygląda jak jego matka. Za to właśnie nienawidzi ją połowa kobiet na świecie. „Ludzie ciągle pytają, czemu mam młodszych partnerów. To proste. Starsi ode mnie dawno są w grobie, a moi rówieśnicy podrywają osiemnastki. Oczywiście dotyczy to tylko tych, którzy mają dużo pieniędzy na ładne zęby i tupecik” – wyjaśniła Joan. Cynizm? Być może, ale kiedy idzie o jej własne uczucia, Collins wypowiada się bardziej romantycznie. „Percy jest wyjątkową osobą. Przy nikim nie czułam się tak bezpiecznie jak przy nim. Głupotą byłoby udawanie, że nie zwracaliśmy uwagi na różnicę wieku. Nie zliczę bezsennych nocy, które poświęciliśmy na omawianie tej kwestii. Doszliśmy jednak do wniosku, że metryka nie powinna wygrywać z uczuciem” – zwierza się aktorka. Joan poznała swojego partnera w czasie występów w sztuce „Love Letters” na Broadwayu (Percy był producentem spektaklu), po czym na jego prośbę zatrudniła go w roli sekretarza podczas pisania książki „Star Quality”. „Zawsze zachowywałam się jak mała dziewczynka. Jestem starsza od Percy’ego metrykalnie, nie zaś mentalnie. To równoważy nasz układ!” – dodaje aktorka. Ostatnimi czasy Joan znalazła znakomity sposób na ucinanie pytań o różnicę wieku. Kiedy problem ten pojawia się w wywiadach, aktorka kwituje go krótko: „Ile razy mówiłam, że już się z tym pogodziłam. Jeśli Percy umrze pierwszy, to cóż mogę na to poradzić?”. Po koniec zeszłego roku Collins znowu pojawiła się na czołówkach gazet, oskarżając 64-letnią Lindę Evans (grały razem w „Dynastii”) o pobicie podczas prób do spektaklu „Legends”, w którym obie występowały. Linda miała ponoć uszkodzić jej kolano i złamać palec. „cieszy się sławą jednej z najmniej profesjonalnych aktorek w Hollywood i nikt, kto jest przy zdrowych zmysłach, nie uwierzy w jej opowieści. Jeśli chce wywołać kolejny skandal, niech lepiej znów wymieni męża. Najlepiej na Justina Timberlake’a!” – złośliwie skomentował awanturę rzecznik prasowy Evans. Biorąc pod uwagę dotychczasowy życiorys aktorki, na miejscu Justina już zaczęlibyśmy się bać!