Popularność jest fajna, ale czy aż do takiego spotkania? Chłopaki z One Direction ostatnio non stop są śledzeni przez fanki, które nie odstępują ich nawet na krok. Ostatnio wokaliści wybierali się na zakupy do sklepu z zabawkami, który został zamknięty tylko dla nich. Dziki tłum o mało nie wybił szyb. Zobaczcie zdjęcia.

