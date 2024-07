Jessica Simpson ma szansę zostać w tym roku zostać miliarderką. Jej imperium modowo-kosmetyczne podobno przynosi krocie.

Reklama

Piosenkarka już teraz nie należy do skąpych. Ostatnio jedząc w jednej z włoskich restauracji na Manhattanie musiało jej bardzo smakować - dała kelnerce nie mały napiwek - 300 dolarów, czyli około 1000 złotych. Napisała także notatkę z podziękowaniem za miłą obsługę. Teraz wszystkie restauracje marzą by Jessica przyszła właśnie do nich!

Reklama

W życiu osobistym piosenkarce raczej słabo się układa, zawodowo też niezbyt ciekawie. Podobno jednak, kto nie ma szczęścia w miłości ten ma w pieniądzach. Biznes zapowiada się nieźle.