Omenna Mensah raz jeszcze udowodniła, że jest jedną z najlepiej ubranych Polek. Gwiazda na imprezie zorganizowanej przez Empik postawiła na ciepłe, zimowe beże, które doskonale kontrastują z jej karnacją.

Omenaa Mensah swój look z naturalnym futrem za kolano uzupełniła białą, skórzaną kopertówką Tous za ok. 902 złote. Jednak najbardziej zainteresowały nas jej masywne kolczyki. Okazało się, że pochodzą z kolekcji Orlovsky i kosztują ok. 649 złotych. Srebro i kryształy tworzą bardzo efektowny duet. A wam jak się podobają?