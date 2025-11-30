Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka, Oliwia Bieniuk, znów znalazła się w centrum zainteresowania mediów społecznościowych. Młoda gwiazda, która nie tak dawno, bo w październiku świętowała 23. urodziny, wywołała duże poruszenie wśród internautów za sprawą sesji, którą zrobiła w siłowni. Brzuch aktorki zrobił prawdziwą furorę. I trudno się dziwić.

Oliwia Bieniuk pochwaliła się zdjęciem brzucha na siłowni

Nie od dziś wiadomo, że Oliwia Bieniuk prowadzi zdrowy tryb życia i dba o utrzymanie formy. Młoda aktorka regularnie odwiedza siłownię. Ostatnio postanowiła pochwalić się kilkoma zdjęciami z sali treningowej. Gwiazda przy okazji zrobiła mały żart fanom i skorzystała z filtrów sztucznej inteligencji. To za sprawą edycji na ekranach internautów ukazała się Bieniuk w imponującej rzeźbie.

Są efekty napisała.

Oliwia Bieniuk pochwaliła się zdjęciem brzucha na siłowni Instagram @oliwia.bieniuk

Na kolejnej fotografii aktorka miała już swoją naturalną budowę. No prawie... ponieważ postanowiła doprawić sobie głowę konia. Najwyraźniej Bieniuk przechodzi okres fascynacji sztuczną inteligencją.

Teraz jestem koniem. Kochani, to jest AI XD dodała.

Wyszło zabawnie? Warto przypomnieć, że nie po raz pierwszy Oliwia Bieniuk odsłoniła brzuch przed fanami, chwaląc się smukłą sylwetką.

Oliwia Bieniuk pochwaliła się zdjęciem brzucha na siłowni Instagram @oliwia.bieniuk

Oliwia Bieniuk ma dość porównywania do sławnych rodziców

Mimo że młoda influencerka od dawna buduje własną markę w sieci, internauci nie przestają jej porównywać do sławnych rodziców. Na TikToku, gdzie aktywnie publikuje, pojawiło się mnóstwo komentarzy nawiązujących do jej wyglądu i dziedzictwa.

Wszystko wskazuje na to, że miarka się przebrała. Oliwia Bieniuk zdecydowała się odpowiedzieć na powtarzające się uwagi, nie kryjąc emocji. „To ma być żart czy po prostu nuda w czystej postaci?”, napisała, odnosząc się do jednego z komentarzy internauty.

Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk przez lata uchodzili za jedną z najbardziej medialnych par polskiego show-biznesu. Ich relacja i rodzina, a zwłaszcza tragiczna śmierć aktorki w 2014 roku, na zawsze zapisały się w świadomości fanów. Oliwia, będąc ich córką, od lat mierzy się z oczekiwaniami i ocenami płynącymi z tego faktu.

Zobacz także: Oliwia Bieniuk w euforii: "Zrobiłam to"