Niedawno donosiliśmy, że gwiazda serialu "dr House", Olivia Wilde podjęła decyzję o rozwodzie. Już wtedy gdybaliśmy, że ta piękna aktorka nie będzie narzekać na brak adoratorów i się nie myliliśmy! Zaledwie kilka tygodni po podjęciu tak poważnej decyzji już można ją spotkać w otoczeniu nowego chłopaka - Ryana Goslinga.

Mimo iż para rozrzucona jest w różnych częściach Stanów Zjednoczonych znajdują dla siebie czas. Ostatnio widziano ich w oceanarium w Cincinnati.

Myślicie, że do siebie pasują? Swoją drogą 26-letnia aktorka, chyba zbytnio nie ubolewała po stracie dotychczasowego ukochanego. No cóż, w końcu to showbiznes...