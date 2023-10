Olga Kalicka w ostatnim czasie przeszła sporą metamorfozę. Do tej pory kojarząca się z blondem aktorka zdecydowała się mocno przyciemnić swoje włosy. Zmianom uległa nie tylko fryzura, ale również sylwetka gwiazdy "Rodzinki.pl":

To, że ja tak teraz wyglądam i dobrze się czuję ze sobą to jest moja bardzo ciężka praca, że trzymam dietę, że ćwiczę regularnie, to nie przyszło tak po prostu. To ciężka i świadoma praca - przyznała w rozmowie z Party.pl