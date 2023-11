1 z 5

Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" pięć miesięcy temu po raz pierwszy została mamą. Aktorka bardzo szybko wróciła do pracy, mimo to cały czas spędza mnóstwo czasu ze swoim synkiem, Aleksym. Maluch często towarzyszy jej podczas zdjeć. Olga Kalicka zabiera go ze sobą na sesje, a nawet razem z dzieckiem uczy się nowych scenariuszy. Zdecydowanie młoda gwiazda należy do aktywnych kobiet, które łączą macierzyństwo z pracą.