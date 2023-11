1 z 6

Olga Kalicka i jej ukochany Czarek spodziewają się narodzin pierwszego dziecka. I mimo że młoda aktorka jest już w bardzo zaawansowanej ciąży, to jednak nie zwalnia tempa! Ostatnio wraz z Czarkiem postanowiła wybrać się na świąteczne zakupy i to w najgorętszym okresie, gdy w centrach handlowych ciężko nawet znaleźć miejsce parkingowe! Tłumy ciężarnej Oldze jednak nie straszne, zwłaszcza gdy najwyższa pora kupić prezenty i świąteczne dekoracje wnętrz. Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii, co kupiła Olga Kalicka!

Zobacz: Z ŻYCIA GWIAZD Jak wyglądał baby shower Olgi Kalickiej? Gwiazda Rodzinki.pl podzieliła się zdjęciami!