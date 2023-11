Olga Kalicka niedawno urodziła swoje pierwsze dziecko - synka. Aktorka, mimo młodego wieku, nigdy nie ukrywała, że marzy o dużej rodzinie i roli mamy. Do tej pory jednak nie zdradziła imienia chłopca i - wzorem wielu innych gwiazd, m.in. Anny Lewandowskiej - nie pokazała jego twarzy.

Reklama

Gwiazda chętnie publikuje za to fotografie, w których ujawnia różne oblicza macierzyństwa. Na profilu Olgi Kalickiej nie zobaczymy samych cukierkowych fotografii - jest za to sporo codzienności. I to zachwyciło jej fanki!

Olga Kalicka pokazała codzienność z noworodkiem

Ostatnio Olga Kalicka pokazała zdjęcie z synkiem, które zachwyciło wszystkie kobiety. I to nie dlatego, że aktorka wyglądała jak prawdziwa gwiazda prosto z czerwonego dywanu. Wręcz przeciwnie! Olga Kalicka zaprezentowała się w dresie, bez makijażu, w okularach i... z praniem w tle!

Fanki zachwyciły się, że Olga Kalicka wygląda jak każda "zwykła mama" i ukazuje prawdę o macierzyństwie.

Eee super fotka dresy pranie włosy (...) wszystko super to jest prawdziwe życie ???????????? Właśnie miałam mowic że jedna z niewielu matek które pokazała 'nornalne' zdjęcie z praniem z tyłu a nie z całościowo wyczyszczonym mieszkaniem Naturalnie i pięknie ???????????????? Idealne???? oby więcej ludzi publikacjacych bez 'nadęcia' Najlepsze zdjecie.. fajnie, naturalnie.. tak jak jest w zyciu.. z praniem - norma :)

A wam podobają się takie naturalne zdjęcia, czy może wolicie oglądać te idealne i pozowane?

Olga Kalicka czasem pokazuje także idealne fotografie.

Instagram

Olga Kalicka chętnie pokazuje, jak wygląda jej codzienność z synkiem

Instagram

Reklama

Zobacz także: Kiedy Olga Kalicka wraca do pracy po porodzie? Będziecie zaskoczeni