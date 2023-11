Początek tego roku był dla Olgi Kalickiej wyjątkowy - gwiazda urodziła swoje pierwsze dziecko. 18 stycznia przyszedł na świat jej synek - Aleksy. Olga Kalicka długo trzymała imię synka w tajemnicy, a do tej pory nie pokazała jego twarzy, tym samym idąc w ślady wielu innych gwiazd, które chronią swoje pociechy przed popularnością i rozpoznawalnością.

Mimo tego Olga Kalicka bardzo chętnie pokazuje zdjęcia Aleksego zarówno w domu, jak i na spacerach. Aktorka często podkreśla, że spełnia się w roli mamy, a macierzyństwo zawsze było jej wielkim marzeniem. Teraz jednak na profilu aktorki pojawiło się zupełnie inne zdjęcie - pierwszy raz gwiazda pokazała swoją figurę po porodzie!

Olga Kalicka pokazała brzuch po porodzie

Olga Kalicka poruszyła na Instagramie temat powrotu do formy po porodzie. Aktorka nie ukrywa, że teraz powoli wraca o formy i stara się naprawić to, co "w trakcie ciąży się trochę posypało".

Mój fizjoterapeuta ułożył mi zestaw ćwiczeń, by w bezpieczny sposób, powolutku wracać do formy naprawiając po drodze to co w trakcie ciąży się trochę posypało... ????????????‍♀️ Staram się wygospodarować „codziennie” ???? raczej... 3 razy w tygodniu (jak dobrze pójdzie) 20-30 minut!! Łatwo nie jest. Początki były tragiczne, ale zaczynam to coraz bardziej lubić! - napisała Olga Kalicka.

Przy okazji aktorka pokazała swój brzuch po ciąży! Na zdjęciu pozowała w sportowym stroju, który odsłonił fragment jej brzucha. Naszym zdaniem Olga wygląda świetnie i trudno uwierzyć, że niedawno urodziła dziecko.

Olga Kalicka chętnie pokazuje zdjęcia swojego synka w różnych sytuacjach

Olga Kalicka spełnia się w roli mamy