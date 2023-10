Olga Frycz to jedna z bardziej zdolnych i pracowitych aktorek. Grała w serialach uwielbianych przez miliony Polaków, takich jak „Pensjonat nad rozlewiskiem” czy „M jak miłość”, świetnie poradziła sobie w programie "Agent-Gwiazdy", a 1,5 roku temu po raz pierwszy została mamą. Gwiazda słynie nie tylko z wyjątkowego talentu, ale bezpretensjonalności i naturalności. Na jej profilu na Instagramie możemy zobaczyć zdjęcia, jak bawi się z córką czy… sadzi łąkę! Nie boi się pokazać bez makijażu, ale patrząc na jej idealną cerę, wcale nas to nie dziwi:). Jak ona to robi? Swoje urodowe sekrety Olga Frycz zdradziła w rozmowie z naszą reporterką Moniką Maszkiewicz.

Pielęgnacja Olgi Frycz

Gwiazda wyznała z rozbrajającą szczerością, że nie maluje się, ponieważ… nie potrafi tego robić! Dodatkowo, nie ma na to czasu. Jednak ma to szczęście, że jej skóra wygląda nieskazitelnie. Jak twierdzi Olga, po części jest to zasługa genów, ale też tego, że po prostu dba o swoją cerę.

Moja codzienna pielęgnacją nie jest spektakularna. Z domu wyniosłam, że podstawą jest dobry krem. Wychowywałam się w takiej rodzinie, w której nie przelewało się, więc kremy nigdy nie były drogie. Mama zawsze powtarzała, że najlepsze kremy to kremy polskie"- wyznaje gwiazda.

Jak wygląda jej codzienna pielęgnacja? Każdego dnia gwiazda dokładnie oczyszcza skórę, tonizuje ją, a następnie nakłada krem nawilżający na dzień lub na noc. To jej rytuał. Olga zwraca również uwagę na skład kosmetyków. Jak zdradziła, wcześniej tego nie robiła. Jednak jakiś czas temu zaczęła się interesować, które składniki są dobre dla skóry i stawiać na naturalne produkty.

Ambsadorka Lirene i linii Natura

Niedawno Olga została ambasadorką marki Lirene i jej linii Natura. Dlaczego się na to zdecydowała? Mam do tej firmy ogromny sentyment, ponieważ wychowałam się na niej. Gdy dostałam taką propozycję (…), nawet nie miałam cienia wątpliwości, by ją przyjąć! - powiedziała gwiazda.

Kosmetyki z linii Natura w 98% składają się ze składników pochodzenia naturalnego, a opakowania produktów nadają się do recyklingu. Warto podkreślić, że część kosmetyków Lirene z linii Natura otrzymała również certyfikat Eco-cert. Niewiele firm kosmetycznych może się nim pochwalić! To wszystko tylko utwierdziło Olgę w przekonaniu, że współpraca z polską marką jest spełnieniem jej marzeń.

Ulubiony kosmetyk gwiazdy? Krem do rąk z lawendą!

Czy Olga boi się zmarszczek i jaki prezent dawała zawsze mamie? Koniecznie zobaczcie cały wywiad!

Materiał powstał z udziałem marki Lirene